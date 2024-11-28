Суспільство

Повітряні Сили підтвердили влучання ракет в об’єкти паливно-енергетичного сектору
28 Листопада 2024 14:25
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ппо, ракетний удар
Рятувальники ліквідовують наслідки чергового масованого удару / Фото: ДСНС

Росія провела чергову масовану атаки по Україні, внаслідок якої зафіксовано 12 влучань, здебільшого по об’єктах паливно-енергетичного сектору. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Під час протиповітряного бою вдалося збити майже 90% крилатих ракет “Калібр” і Х-101, а також три керовані авіаційні ракети й 35 безпілотників. 

Росія застосовує новітні засоби повітряного нападу, які ускладнюють роботу українських систем ППО, додали у ПС. Йдеться про теплові й радіолокаційні пастки, засоби радіоелектронної боротьби, що суттєво знижує ефективність радянських зенітних комплексів.

Також ворог враховує метеорологічні умови, які суттєво впливають на роботу мобільних вогневих груп та винищувальної авіації. Наприклад, в момент атаки щільний туман та хмарність у багатьох регіонах не дозволили ефективно виконувати завдання пілотам та розрахункам МВГ.

Серед цілей російського терору були об’єкти Групи Нафтогаз.

“Сьогодні зранку ворог вкотре атакував обʼєкти Групи Нафтогаз. На щастя, ніхто не постраждав. Атака не вплине на надання послуг українським споживачам та клієнтам Групи”, – повідомляє пресслужба Групи.


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