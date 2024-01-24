Пошкоджений російський термінал в Усть-Лузі відновив завантаження палива, – Reuters

Російська енергетична компанія “Новатек” відновила завантаження палива на своєму терміналі в Усть-Лузі на Балтійському морі, пошкодженому внаслідок атаки дронів.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, зараз йде завантаження палива на танкери Minerva Julie та Chrystal Arctic.

“Новатек” 21 січня заявив, що був змушений призупинити деякі операції на величезному терміналі з експорту палива в Балтійському морі та “технологічні процеси” на паливному комплексі через пожежу, яка почалася після ударів дронів СБУ.