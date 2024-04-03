Суспільство

Попри зниження призовного віку, все вирішуватиме західна допомога – ISW

3 Квітня 2024 07:00
фронт, зброя
Ілюстративне фото / Getty Images

Зниження мобілізаційного віку допоможе відновити та реконструювати підрозділи. Та для належного озброєння захисників необхідна зброя Заходу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Військові аналітики зауважили, що зниження мобілізаційного віку є одним із багатьох заходів, які Україна розглядає в рамках зусиль, спрямованих на створення стійкого апарату генерування сил воєнного часу. 

Проте Україні необхідно буде забезпечити зброєю всіх мобілізованих військовослужбовців, а тривалі дебати в США щодо військової допомоги Україні та затримки в наданні західної допомоги можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе відновити деградовані та створити нові підрозділи. 

За оцінками ISW, матеріальні засоби, що надаються Заходом, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову міць.


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