Суспільство

Попри похолодання “Укренерго” збільшило ліміти споживання для всіх областей

22 Січня 2023 14:21
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електропостачання, електроенергія

Станом на ранок неділі 22 січня в Україні ​​споживання електроенергії дещо більше ніж учора. Дефіцит потужності залишається суттєвим.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

В держкомпанії зазначають, що попри похолодання, до всіх обленерго доведені трохи більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу. 

“Завдяки вихідним, попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення”, – зазначають в “Укренерго”.

У прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження  у мережах оператора системи розподілу.

Перелік обленерго можна переглянути тут.


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