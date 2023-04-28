Кримінал

Попередньо 21 ракету з 23, якими били по Україні, збито

28 Квітня 2023 07:29
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ракетний удар

За інформацією глави президентського офісу Андрія Єрамака, 21 ракету з 23, якими били по Україні, збито.

“Ракетний обстріл здійснили тоді, коли цивільні люди спали. Типовий почерк російських терористів.

Попередньо 21 ракету з 23, якими били по Україні, було збито”, – написав він у Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що близько 4 год ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

“Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування “Центр”, повітряного командування “Схід” та повітряного командування “Південь””, – повідомив він у соцмережі.

За інформацією глави МВС Ігоря Клименка, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. Станом на 7:00 троє людей загинуло та 8-ро поранено. Їм надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають

Як повідомлялося, сьогодні росіяни знов завдали потужного ракетного удару по українським містам, були влучання в Умані на Черкащині, у Дніпрі, Полтаві, Миколаєві, ППО працювало у Києві.

Близько четвертої години повітряну тривогу було оголошено по всій Україні.

Місцеві інформаційні телеграм-канали повідомили про вибухи у Дніпрі та області, у Полтаві та Миколаєві.


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