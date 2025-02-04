Понад 100 українських організацій у сфері культури та ЗМІ залишилися без підтримки після заморозки USAID, – El Pais

Понад сто організацій у сфері культури та ЗМІ в Україні залишилися без підтримки після заморожування програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), пише іспанська El Pais, яка поговорила, зокрема, з джерелами з місії ООН в Україні.

За даними газети, фінансування від USAID отримувала більшість невеликих незалежних українських ЗМІ. Найсерйозніше заморожування позначилося на розслідувальних виданнях Bihus.Info і “Слідство.Інфо”, пише El Pais – в обох медіа фінансування з боку США становило понад 80%.

Про складнощі повідомляли й інші українські ЗМІ. Наприклад, Hromadske запропонувало читачам підтримати видання, оскільки частина проєктів, які редакція реалізовувала завдяки грантам, була тимчасово зупинена.

El Pais пише, що Україна була одним із найбільших одержувачів гуманітарної та економічної допомоги США. За майже три роки війни країна отримала через USAID понад 34 мільярди євро невійськової допомоги. У 2023 році сума допомоги склала 16,5 мільярда євро, тоді як середній розмір допомоги, яку USAID надає іншим країнам, становить 545 мільйонів євро, зазначає іспанська газета.