Спорт

Померла Альбіна Дерюгіна, легенда художньої гімнастики

29 Березня 2023 11:52
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На 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Дерюгіної.

«Альбіна Дерюгіна прийшла у художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України.

Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дає змогу виводити на п’єдестал пошани все нові й нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи художньої гімнастики.

Від імені усієї олімпійської родини висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, колегам та вихованкам Альбіни Миколаївни.

Світла та добра памʼять», – сказано у заяві НОК України.


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