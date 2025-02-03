Суспільство

Помер офіцер ЦСП “Омега” Антон Спіцин: воював з перших днів вторгнення
3 Лютого 2025 19:23
читать на русском →
Спіцин Антон Вадимович, молодший лейтенант, командир бойової групи 2-го окремого загону ЦСП “Омега” / Фото із соцмереж
Спіцин Антон Вадимович, молодший лейтенант, командир бойової групи 2-го окремого загону ЦСП “Омега” / Фото із соцмереж

Сьогодні стало відомо про смерть офіцера Антона Спіцина, командира бойової групи 2-го окремого загону ЦСП «Омега» та співзасновника харківського підрозділу «Гострі Картузи».

Антон Спіцин був одним із найрезультативніших операторів дронів. Саме його підрозділ відіграв важливу роль у зупиненні російського наступу в районі Вовчанська у 2024 році, а згодом був перекинутий на Покровський напрямок.

З початку повномасштабного вторгнення Антон став на захист України. Під час виконання бойового завдання він отримав поранення. Лікарі боролися за його життя, але врятувати військового не вдалося.

Антон Спіцин народився та виріс на Харківщині. До війни займався будівельним бізнесом та активно допомагав дітям-сиротам – викладав їм англійську мову та власним коштом ремонтував дитячий психоневрологічний санаторій.

«Ми пам’ятатимемо Антона за його добрі справи, вірність Україні та відданість перемозі. Спочивай з миром, побратиме. Ми помстимося за тебе», – зазначили у ЦСП «Омега».

Слава українським Героям!


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Лютого 2025 19:23

Помер офіцер ЦСП “Омега” Антон Спіцин: воював з перших днів вторгнення
3 Лютого 2025 19:49

СБУ затримала агентів рф, які готували теракт у центрі Рівного
3 Лютого 2025 19:06

Смерть українця в Братиславі: поліція та охоронці підозрюються в жорстокому побитті бездомного
3 Лютого 2025 17:31

В Україні розшукують майже 63 тисячі зниклих безвісти
3 Лютого 2025 16:33

Ворог посилює тиск: 53 бойових зіткнення з початку доби
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки