Помер офіцер ЦСП “Омега” Антон Спіцин: воював з перших днів вторгнення

Сьогодні стало відомо про смерть офіцера Антона Спіцина, командира бойової групи 2-го окремого загону ЦСП «Омега» та співзасновника харківського підрозділу «Гострі Картузи».

Антон Спіцин був одним із найрезультативніших операторів дронів. Саме його підрозділ відіграв важливу роль у зупиненні російського наступу в районі Вовчанська у 2024 році, а згодом був перекинутий на Покровський напрямок.

З початку повномасштабного вторгнення Антон став на захист України. Під час виконання бойового завдання він отримав поранення. Лікарі боролися за його життя, але врятувати військового не вдалося.

Антон Спіцин народився та виріс на Харківщині. До війни займався будівельним бізнесом та активно допомагав дітям-сиротам – викладав їм англійську мову та власним коштом ремонтував дитячий психоневрологічний санаторій.

«Ми пам’ятатимемо Антона за його добрі справи, вірність Україні та відданість перемозі. Спочивай з миром, побратиме. Ми помстимося за тебе», – зазначили у ЦСП «Омега».

Слава українським Героям!