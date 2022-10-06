Помер найстаріший у світі собака

У Південній Кароліні, США , помер найстаріший собака у світі, той-фокстер’єр на прізвисько Пебблс. Про це повідомляє офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса.

Пебблс народилася 28 березня 2000 року на Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк. Її господарі Боббі та Джулі Грегорі розповіли, що планували завести великого собаку, але Пебблс їх підкорила. За 22 роки життя той-фокстер’єр народила 32 цуценя від пса на прізвисько Роккі, який помер у віці 16 років.

Джулі вважає, що секрет довголіття її вихованки у великій кількості кохання та уваги, яку та отримувала протягом усього життя. У 2012 році собаку перевели на котячий корм, щоб він їв більше білка, що також позитивно позначилося на його стані. Незважаючи на збалансоване харчування, господарі час від часу балували Пебблс смачностями, наприклад реберцями.

“Вона була компаньйоном, який буває раз у житті, і ми пишаємося тим, що вона була членом нашої родини”, – сказала Джулі і додала, що Пебблс любила літні прогулянки та слухати кантрі.