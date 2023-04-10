Помер гітарист гурту ABBA

Гітарист гурту ABBA Лассе Велландер помер від онкології у віці 70 років, повідомляє Metro із посиланням на заяву сім’ї музиканта.

“З невимовним сумом ми повинні повідомити про те, що наш улюблений Лассе заснув. Нещодавно стало відомо, що він захворів на рак, який швидко поширювався. Рано вранці в Страсну п’ятницю Велландер помер в оточенні близьких”, – повідомила родина музиканта.

Гітарист почав працювати зі знаменитим шведським колективом у 1974 році. Він узяв участь у записі 24 пісень та восьми альбомів гурту, у тому числі ABBA Voyage, що вийшов у 2021 році.