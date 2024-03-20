Поляки розблокували проїзд через пункт пропуску “Медика” – “Шегині”

Польські протестувальники розблокували проїзд для автобусів та легкового транспорту через пункт пропуску “Медика” – “Шегині”.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко.

“О 20.10 ДПСУ отримала інформацію від польських колег про завершення блокування польськими фермерами руху автобусів та легкових авто на вʼїзд та виїзд з Республіки Польща.

Оформлення цих транспортних засобів зараз здійснюється встановленим порядком”.

Проїзд вантажівок через кордон продовжують обмежувати.