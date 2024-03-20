Суспільство

Поляки розблокували проїзд через пункт пропуску “Медика” – “Шегині”

20 Березня 2024 21:03
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кордон, польща
Ілюстративне фото / Getty Images

Польські протестувальники розблокували проїзд для автобусів та легкового транспорту через пункт пропуску “Медика” – “Шегині”.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко.

“О 20.10 ДПСУ отримала інформацію від польських колег про завершення блокування польськими фермерами руху автобусів та легкових авто на вʼїзд та виїзд з Республіки Польща.

Оформлення цих транспортних засобів зараз здійснюється встановленим порядком”.

Проїзд вантажівок через кордон продовжують обмежувати.


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