Економіка

Польські протестувальники почали заважати залізничним перевезенням з України

9 Лютого 2024 13:32
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кордон, польща
Залізничний термінал у Грубешові Польща / Фото: Agro-Upol

Польські фермери, які в п’ятницю, 9 лютого, розпочали загальнонаціональний страйк, збираються заважати залізничним перевезенням агропродукції з України.

Про це повідомила Державна митна служба.

“За інформацію від польської сторони, місцеві фермери заявили про намір від сьогодні, 9 лютого, у пункті пропуску “Хрубешув – Володимир-Волинський” (станція Ізов) перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали на станції Хрубешув”, – йдеться в повідомленні.

Вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень.

З 10:00 9 лютого польські фермери почали перекривати основні дороги. Планується, що в межах страйку демонстрації відбудуться у багатьох польських містах. 


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