Польські протестувальники почали заважати залізничним перевезенням з України

Польські фермери, які в п’ятницю, 9 лютого, розпочали загальнонаціональний страйк, збираються заважати залізничним перевезенням агропродукції з України.

Про це повідомила Державна митна служба.

“За інформацію від польської сторони, місцеві фермери заявили про намір від сьогодні, 9 лютого, у пункті пропуску “Хрубешув – Володимир-Волинський” (станція Ізов) перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали на станції Хрубешув”, – йдеться в повідомленні.

Вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень.

З 10:00 9 лютого польські фермери почали перекривати основні дороги. Планується, що в межах страйку демонстрації відбудуться у багатьох польських містах.