Політика

Польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною

16 Січня 2024 21:04
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польща, кордон

Рух вантажівок через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” відновився: польські перевізники завершили акцію протесту.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Як повідомила українським колегам Прикордонна варта Республіки Польща о 20-й годині (за київським часом) 16 січня завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску “Дорогуськ – Ягодин”.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Таким чином блокаду українського кордону з польського боку наразі повністю знято.


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