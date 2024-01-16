Польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною

Рух вантажівок через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” відновився: польські перевізники завершили акцію протесту.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Як повідомила українським колегам Прикордонна варта Республіки Польща о 20-й годині (за київським часом) 16 січня завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску “Дорогуськ – Ягодин”.
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Таким чином блокаду українського кордону з польського боку наразі повністю знято.