Політика

Польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною Рух вантажівок через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” відновився: польські перевізники завершили акцію протесту. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. Як повідомила українським колегам Прикордонна варта Республіки Польща о 20-й годині (за київським часом) 16 січня завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску “Дорогуськ – Ягодин”. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Таким чином блокаду українського кордону з польського боку наразі повністю знято.



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