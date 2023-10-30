Економіка

Польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні

30 Жовтня 2023 11:34
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польща

Польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.

Зазначається, що вже 3 листопада має пройти перша акція за участю польських перевізників поблизу пункту пропуску Корчова.

“Акція планується терміном на два місяці. Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС”, – йдеться в повідомленні. 

Польські перевізники вимагають:

  • повернути українським перевізникам дозволи;
  • посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
  • неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
  • окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
  • окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
  • отримати доступ до системи “Шлях”.

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