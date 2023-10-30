Польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні

Польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.

Зазначається, що вже 3 листопада має пройти перша акція за участю польських перевізників поблизу пункту пропуску Корчова.

“Акція планується терміном на два місяці. Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС”, – йдеться в повідомленні.

Польські перевізники вимагають: