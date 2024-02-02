Економіка

Польські фермери знову погрожують заблокувати кордон

2 Лютого 2024 15:14
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кордон, польща
Протест польських фермерів / Фото East News

Польські фермери оголосили загальнонаціональний страйк із блокадою доріг та прикордонних пунктів пропуску. Страйк планують розпочати 9 лютого.

Про це повідомляє RMF24.

Як заявили у профспілці “Солідарність” , через тиждень – у п’ятницю, 9 лютого, о 10 ранку – будуть заблоковані всі прикордонні переходи з Україною. На який термін – поки що не повідомляється.

Крім того, в деяких воєводствах мають розпочатися тимчасові перекриття доріг. Вони триватимуть з 9 лютого до 10 березня.

Польські фермери невдоволені пропозицією Єврокомісії ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС.

Польські фермери заявляють, що будуть боротися “до кінця”.


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