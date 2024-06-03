Економіка

Польські фермери знову планують блокувати кордон

3 Червня 2024 16:55
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кордон, польща
Плакат польського фермера з написом "Путін розберися з Україною і Брюсселем, із нашим урядом" / Фото: Х/Drapiąca Metka

Польські фермери знову анонсували блокаду вантажної ділянки в пункті пропуску “Рава-Руська – Хребенне”.

Про це повідомляє Державна митна служба.

“З 10:00 год. 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску “Рава-Руська – Хребенне”, – йдеться у повідомленнні.

Очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.


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