Польські фермери знову планують блокувати кордон

Польські фермери знову анонсували блокаду вантажної ділянки в пункті пропуску “Рава-Руська – Хребенне”.

Про це повідомляє Державна митна служба.

“З 10:00 год. 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску “Рава-Руська – Хребенне”, – йдеться у повідомленнні.

Очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.