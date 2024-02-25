Польські “фермери” висипали українське зерно з 8 вагонів

Польські фермери повторили провокацію на кордоні – невідомі висипали 8 вагонів з зерном.

В мережі на сторінці Facebook члена проросійської партії “Конфередація” з’явились відео з розсипаною кукурудзою поруч з вантажними вагонами у Куявсько-Поморському воєводстві.

Знову? Знову. У Польщі невідомі висипали українське зерно з 8 вагонів pic.twitter.com/ggQ0xZJJCv — Головне в Україні (@glavnoe_ua) February 25, 2024

За словами місцевих ЗМІ, на місце інциденту вже приїхали представники місцевої влади та поліції.

Аналогічна ситуація трапилась вчора на залізничній колії в Дорогуську:

«5 тонн української сої висипалися з вагона на запасну колію в Дорогуську Люблінського воєводства. Поліція з’ясовує обставини цієї події», – йдеться в новині польського ЗМІ RMF FM.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков відреагував на інцидент:

«Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію».