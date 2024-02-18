Економіка

Польські фермери намагалися перешкоджати руху поїздів з України

18 Лютого 2024 19:25
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зерно, кордон, польща
Польські протестувальники проводять свої акції проти ввезення зерна з України і на залізниці. Напис на плакаті: "Валіть додому, невдячні с*чі діти" / Фото з X @MeklerRafal

Рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску “Дорогуськ – Ягодин” повністю заблоковано в обидва боки польськими фермерами, які проводять на під’їзних коліях перед Дорогуськом масштабну акцію протесту, повідомляється в телеграм-каналі Державної митної служби.

“Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні або гуманітарні вантажі, відтоді кордон не перетнула жодна вантажівка”, – йдеться в повідомленні.

Водночас пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичайному порядку, без черг.

“Згідно з поширеними в мережі відео, з полудня 18 лютого польські протестувальники намагалися перешкоджати руху поїздів на залізничних коліях у Дорогуську, що може бути фальстартом акції, анонсованої раніше на 20 лютого”, – зазначають у Державній митній службі.

За даними відомства, анонсовану напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту наразі не підтверджено.


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