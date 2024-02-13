Політика

Польща збільшить чисельність армії до кінця 2024 року

13 Лютого 2024 16:13
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польща
Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш / Фото: АР

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що оборонне відомство країни ухвалило рішення про збільшення чисельності польського війська до кінця 2024 року.

Про це повідомляє TVP з посиланням на заяву Владислава Косиняка-Камиша.

За його словами, чисельність польських Збройних сил поступово збільшуватиметься.

“Наприкінці цього року наша армія налічуватиме близько 220 000 солдатів. Це число буде збільшуватися щороку” — заявив міністр оборони.

Він також зазначив, що чисельність армії “дуже важлива”, але не більш ніж оперативні можливості та потенціал цивільної оборони й додав, що “саме на це вони будуть робити ставку”.


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