Польща закупить ще 5 тисяч терміналів Starlink для України. Про це заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський в ефірі Radio ZET.

За його словами, Польща вже передала Україні близько 30 тисяч терміналів.

“Ми купуємо Starlink для того, щоб забезпечити інтернет в Україні, оскільки це має стратегічне значення. Український фронт без зв’язку впав би, а Польщі вигідно утримувати його якомога далі від Варшави”, – пояснив міністр.

Він додав, що нові термінали сприятимуть підтримці зв’язку як для військових, так і для цивільного населення.