Політика

Польща закупить ще 5 тисяч терміналів Starlink для України
11 Березня 2025 14:55
читать на русском →
Термінал Starlink / Фото: Telegram / Михайло Федоров
Термінал Starlink / Фото: Telegram / Михайло Федоров

Польща закупить ще 5 тисяч терміналів Starlink для України. Про це заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський в ефірі Radio ZET.

За його словами, Польща вже передала Україні близько 30 тисяч терміналів.

“Ми купуємо Starlink для того, щоб забезпечити інтернет в Україні, оскільки це має стратегічне значення. Український фронт без зв’язку впав би, а Польщі вигідно утримувати його якомога далі від Варшави”, – пояснив міністр.

Він додав, що нові термінали сприятимуть підтримці зв’язку як для військових, так і для цивільного населення.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Березня 2025 20:12

Переговори між делегаціями України та США завершилися: опублікована спільна заява
11 Березня 2025 19:31

Поблизу залізничного вокзалу у Франківську стався вибух
11 Березня 2025 18:59

Російський обстріл забрав життя двох дітей на Донеччині
11 Березня 2025 18:19

Штраф за порушення правил військового обліку можна буде сплатит у “Резерв+”
11 Березня 2025 17:06

Переговори США та України в Саудівській Аравії: стали відомі перші деталі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
усі думки