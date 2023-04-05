Польща налаштована домагатися від НАТО гарантій безпеки для України

Президент Польщі Анджей Дуда, який приймає в середу у себе у Варшаві Володимира Зеленського, запевнив, що Польща домагатиметься додаткових гарантій безпеки для України на наступному саміті НАТО, запланованому на липень.

“Ми намагаємося досягти для України додаткових гарантій безпеки, які зміцнять український військовий потенціал”, – сказав Дуда журналістам за підсумками зустрічі з президентом України.

Він також нагадав, що Польща повністю підтримує ідею вступу України до НАТО та допомагатиме Києву на цьому шляху.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що основою для майбутнього членства України в альянсі мають стати принципи незалежності та демократії в країні – все те, чому зараз кинула виклик Росія.