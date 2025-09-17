Польща депортувала українця, який запустив дрон над урядовими будівлями у Варшаві

У Польщі депортували 21-річного громадянина України, причетного до запуску безпілотника над урядовими будівлями у Варшаві.

Як пише RMF 24, чоловіка звинуватили у порушенні статті 212 Закону про авіацію, що забороняє керування дроном у заборонених зонах. Він визнав провину та добровільно погодився сплатити штраф у розмірі 4000 злотих. Після цього прокуратура ініціювала його депортацію.

Також йому заборонено в’їзд до Польщі та інших держав Шенгенської зони на п’ять років.

Разом з ним затримували 17-річну громадянку Білорусі, однак слідство встановило, що вона була лише свідком у справі. Дівчину відпустили.

Польське Агентство внутрішньої безпеки (ABW) перевіряло, чи міг цей політ мати ознаки шпигунства. Для цього проаналізували телефони затриманих, але жодних доказів роботи на іноземні спецслужби не виявили.

Нагадаємо, 15 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ввечері 15 вересня над урядовими будівлями й Бельведерським палацом у Варшаві знищили дрон. Тоді він повідомляв, що на місці затримали двох громадян Білорусі. Однак згодом спецслужби уточнили, що затриманими виявилися білоруска та українець.