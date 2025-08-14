Полонений рецидивіст із РФ отримав довічний термін за вбивство мирних жителів, — СБУ

Довічне позбавлення волі отримав ще один окупант, який розстріляв двох жителів Харківщини на фронтовій території. Воєнний злочинець потрапив у полон у жовтні 2024 року на Куп’янському напрямку.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Йдеться про 21-річного російського рецидивіста Артема Кулікова, який воював на посаді стрільця 23-ї мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії РФ. До лав росармії він мобілізувався наприкінці серпня 2024 року з Нижегородської тюрми, де відбував покарання за розбій та крадіжки.

“Після нетривалої підготовки у навчальному центрі його направили на східний фронт атакувати позиції українських військ у прикордонних районах Харківщини. Під час спроб захоплення одного із селищ Куп’янського району Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельцю евакуюватися із зони бойових дій”, — розповіли в СБУ.

Як встановило розслідування, окупанти намагалися “вибити” з потерпілих інформацію про місця дислокації Сил оборони. Не отримавши відомостей, Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків. Постраждалі загинули на місці.

На допиті окупант дав покази на своїх командирів, які віддають накази на вбивства цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях України.

Суд визнав Кулікова винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.