Полк “Азов” спростував інформацію про включення його у склад ЗСУ

Вчора низка українських медіа опублікувала новину, в яких стверджувалося, що полк «Азов» став окремою бригадою у складі ЗСУ.

Ця інформація не відповідає дійсності, заявили в “Азові”, додавши, що бригадою у складі ЗСУ став інший підрозділ.

Як зазначили в підрозділі, ОЗСП «Азов», полк «Азов», який боронив Маріуполь, залишається формуванням Національної гвардії України Міністерства внутрішніх справ та веде бойові дії на південному напрямку.

Прес-служба ОЗСП «Азов» закликає журналістів детальніше перевіряти інформацію та уважніше ставитись до назв підрозділів.