Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО

Росія повинна бути виключена з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) через численні руйнування та пошкодження культурних та освітніх закладів, які вона спричинила в Україні.

“Шановні захисниці й захисники освітніх, наукових і культурних здобутків людства! Скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять у ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка пишається тим, які руйнування спричиняє в іншій країні”, – сказав він.

Зеленський підкреслив, что держава-терорист точно не має права головувати в одному з ключових органів з охорони культурної та природної спадщини – Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він зазначив, що російське головування знецінює саму інституцію – її вагу, її репутацію.

“Держава-терорист має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО та із самої організації. Хай це буде історичним прикладом для всіх у світі, що ніхто не стане терпіти ворога культури, ворога історії, ворога освіти, ворога науки”, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що Росія своїми терористичними ударами зруйновала або пошкодила вже більш ніж 2 600 освітніх обʼєктів в Україні.