Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом

Президент Володимир Зеленський приїде з офіційним візитом до Польщі 5 квітня.

Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

«У середу, 5 квітня, очікуємо офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Польщі. Президент України у середу вдень у Королівському замку зустріне поляків та українців, які проживають у нас», — сказав заступник міністра закордонних справ Марчин Пшидач.

З початку повномасштабного вторгнення росії Зеленський здійснив дві робочі поїздки за кордон. Так, 21-22 грудня 2022 року він відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом Джо Байденом і виступив у Конгресі.

А 8 лютого Зеленський розпочав поїздку до Європи. Він відвідав Велику Британію, Францію та Бельгію.