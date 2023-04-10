Політика

Зеленський призначив нового голову Київської ОВА

10 Квітня 2023 21:22
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зеленський, кадри

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №204/2023 від 10 квітня розміщено на сайті глави Української держави.

“Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації”, – йдеться в документі.

Руслан Кравченко – колишній керівник Бучанської окружної прокуратури, яку очолював із 15 березня 2021 року. У 2012 році він закінчив Юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

23 серпня 2022 року Кравченка було нагороджено орденом “За заслуги” III ступеня. До цього він працював у військовій прокуратурі, якою керував Анатолій Матіос.

У 2023 році Кравченко хотів стати керівником Національного антикорупційного бюро, але не зміг перемогти в конкурсі.


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