Зеленський приїхав до Охтирки та вручив відзнаку “Місто-герой”

Президент України Володимир Зеленський відвідав сьогодні Сумську область. Під час поїздки він вручив Охтирці почесну відзнаку “Місто-герой”.

“Для мене честь – вручити сьогодні Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця. На Сумщині, у нашій Охтирці, ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей – наших героїв, усіх українців та українок”, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що в цьому місті, як і в багатьох інших люди билися за свою землю й тим самим за всю Україну.

“Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Тих, хто допомагав одне одному в Охтирці, у сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року й тим самим відвоював у ворога час для багатьох українських весен. Вільних весен!” – підкреслив президент.