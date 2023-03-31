Політика

Зеленський припустив, що погрози Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі пов’язані з невдалою зустріччю з главою Китаю

31 Березня 2023 20:11
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росія, зеленський, китай

Бажання диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі свідчить про те, що його зустріч з главою Китаю Сі Цзіньпінем пройшла невдало.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу на саміті в Бучі.

“Якщо ви хочете мою особисту думку. Сигнал, що Росія хоче розташувати свою ядерну зброю в Білорусі, говорить про невдалу зустріч з Китаєм. Потрібно було показати якусь суб’єктність, яку Росія, під керуванням Путіна втратила”, – заявив Зеленський.

На його думку, російському диктатору Путіну необхідно зараз показувати якісь перемоги, але він не зміг це зробити на полі бою.

“Вони почали криваву війну і вже зрозуміло, чим вона закінчиться. Питання в тому, що він не жаліє наших людей, але й не рахує своїх людей. Але то справа РФ”, – зауважив президент.

Зеленський також вважає, що розміщення ядерного озброєння в Білорусі свідчить про втрату суб’єктності режиму Лукашенка, адже він більше не вирішує, яку зброю буде розміщено на його території.


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