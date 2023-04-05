Зеленський прямує з візитом до Польщі

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня прибуде з офіційним візитом до Польщі, що є третім його виїздом за кордон з початку повномасштабної війни.

У канцелярії президента Польщі розповіли, що після офіційного привітання гостей Анджеєм Дудою і дружиною лідери проведуть переговори у президентському палаці, після того відбудуться переговори делегацій.

Керівник бюро міжнародної політики при канцелярії президента Марчин Пшидач, якого цитує PAP, розповів, що переговори стосуватимуться “усього спектру польсько-українських відносин, починаючи з безпекової політики”. За його словами, планують піднімати і історичні питання.

О 18-00 планується спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського.