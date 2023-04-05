Політика

Зеленський і Дуда зустрілись у Варшаві

5 Квітня 2023 12:35
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зеленський, польща

Президент Польщі Анджей Дуда зустрів у Варшаві президента України Володимира Зеленського, який прибув до польської столиці разом з дружиною Оленою.

Президент Дуда разом з дружиною Агатою привітали подружжя Зеленських у президентському палаці. Церемонія зустрічі проходить з військовими почестями та з оркестром.

Згідно з планом візиту, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці.

Опісля відбудуться переговори у складі делегацій.

Теми переговорів – військова допомога Україні, післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу і НАТО, а також історичні питання.

О 18:00 заплановано спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського.


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