Захід вважає, що Росія навряд чи досягне стратегічного успіху в наступі на Україну цієї весни, – CNN

Західні чиновники сумніваються, що Росія досягне стратегічного успіху під час потенційного наступу навесні.

Про це повідомляє канал CNN з посиланням на низку неназваних офіційних осіб.

За словами чиновників, РФ навряд чи досягне стратегічного успіху в будь-якому потенційному наступі на Україну цієї весни через обмежену підтримку у співвідношенні сил, обладнання та матеріально-технічного забезпечення.

Зазначається, що це не завадить окупантам розпочати новий наступ, але їхня можливість переломити хід війни обмежена — представники західних країн кажуть, що Кремль щосили намагається поповнити свої втрати.

“Існують серйозні обмеження в їхній здатності заповнити втрати, яких вони зазнали в Україні, тому ви бачите, як вони звертаються до партнерів, щоб спробувати заповнити прогалину. Росія та Україна фактично брали участь у перегонах за те, хто може підтримувати постачання зброї”, — кажуть чиновники.

На Заході вважають, що сотні тисяч мобілізованих росіян не здатні до великих наступальних та маневрових дій.

“Нинішній наступ Москви більше пов’язаний з тим, що наявні сили та засоби розгортаються і передислокуються на місці. Ви бачите, як люди роблять наступальні дії, але я не думаю, що ви бачите початок наступу у великих стратегічних термінах”, — заявив один із представників західних країн.