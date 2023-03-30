Їжа в обмін на боєприпаси: Росія хоче отримати в КНДР зброю

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в четвер заявив, що Російська Федерація прагне отримати запаси боєприпасів у Північної Кореї, ймовірно, пропонуючи натомість продовольство.

Про це пише Politico.

За словами Кірбі, Росія прагне отримати більше боєприпасів від КНДР, аби посилити військові дії в Україні. Він додав, що, найімовірніше, в обмін на північнокорейські боєприпаси Москва надішле продовольство.

“Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Північна Корея буде надавати подальшу підтримку і військові операції Росії проти України, і у нас є нова інформація про те, що Росія активно прагне отримати додаткові боєприпаси від Північної Кореї”, – підкреслив він.