Політика

Їжа в обмін на боєприпаси: Росія хоче отримати в КНДР зброю

30 Березня 2023 21:03
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кндр, росія

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в четвер заявив, що Російська Федерація прагне отримати запаси боєприпасів у Північної Кореї, ймовірно, пропонуючи натомість продовольство.

Про це пише Politico.

За словами Кірбі, Росія прагне отримати більше боєприпасів від КНДР, аби посилити військові дії в Україні. Він додав, що, найімовірніше, в обмін на північнокорейські боєприпаси Москва надішле продовольство.

“Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Північна Корея буде надавати подальшу підтримку і військові операції Росії проти України, і у нас є нова інформація про те, що Росія активно прагне отримати додаткові боєприпаси від Північної Кореї”, – підкреслив він.


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