Політика

ЄС розпочне обговорення 11-го пакету санкцій проти РФ після Великодня, – Politico

5 Квітня 2023 10:50
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санкції

Євросоюз розпочне обговорення нового пакету санкцій проти Росії після Великодня, який християни західного обряду відзначають 9 квітня.

Про це пише Politico.

“Брюссель планує новий раунд обговорень між Європейською Комісією та послами ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії через її жорстоке вторгнення в Україну. Переговори очікуються відразу після Великодня”, – зазначає видання з посиланням на європейських дипломатів.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що наступний пакет буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій і усуненні лазівок.


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