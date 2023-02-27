Висадка російського десанту в Придністров’ї неможлива апріорі, – ОК “Південь”

Висадка російського десанту в Придністров’ї неможлива, оскільки Україна ніколи не дозволить російським літакам перетнути свій повітряний простір.

Про це заявила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

“Висадка десанту в Придністров’ї неможлива апріорі, адже це необхідно пересікти повітряний простір або країн НАТО, або безпосередньо України. Ну хто ж їм дозволить! Ті сили, які зараз там зосереджені на самій території Придністров’я, скоріш за все, з глибоким подивом спостерігають за тими повідомленнями щодо їх потужності, які розповсюджує російська пропаганда.

Ми зі свого боку і кордону, і позиції розуміємо, що наша відсіч буде абсолютно потужною. Наші сили зосереджені вздовж кордону адекватні тій загрозі, яка гіпотетично можлива, якщо вони відчайдушно рвонуть”, – пояснила вона.