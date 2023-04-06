Політика

Виробництвом танків M1 Abrams для України опікуватиметься General Dynamics

6 Квітня 2023 07:48
22
читать на русском →
зброя, сша

Компанія General Dynamics Land Systems уклала контракт із Пентагоном на суму $27,1 млн на виробництво партії танків M1 Abrams для України, повідомляє американське військове відомство.

“General Dynamics Land Systems, штат Мічиган, отримала контракт на суму $27,1 млн на виробництво танків M1A1”, – йдеться в повідомленні Пентагону.

У ньому не вказано кількість танків, яку належить виготовити, але наголошується, що замовлення буде виконуватися в Лімі, штат Огайо, імовірно, до 29 вересня 2023 року.

Раніше в січні президент США Джо Байден оголосив про рішення направити Києву 31 танк M1 Abrams. Водночас агентство Bloomberg повідомило з посиланням на джерела, що Вашингтон виділить на це $400 млн, створенням танків опікуватиметься компанія General Dynamics.

M1 Abrams – основний бойовий танк збройних сил США, перебуває на озброєнні з 1980 року. Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні понад 2,6 тис. одиниць різних модифікацій M1 Abrams, понад 3 тис. 450 машин перебувають на зберіганні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Квітня 2023 10:15
10

У Бахмуті йде позиційна війна, ситуація постійно змінюється – спікер ЗСУ
6 Квітня 2023 10:55
0

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала у відставку
6 Квітня 2023 08:27
22

Сили оборони за до добу знищили 390 окупантів і ворожий гелікоптер
6 Квітня 2023 07:08
37

Путін створює умови для посилення репресій на окупованих територіях– ISW
6 Квітня 2023 06:58
22

Бахмут, Авдіївка і Мар’їнка залишаються в епіцентрі бойових дій, за добу відбито понад 60 атак— Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки