Політика

Вимоги України неадекватні. Захід має бути зацікавленим у “дисциплінуванні Зеленського”, – Лавров

15 Листопада 2022 12:19
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росія, війна

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав “неадекватними” вимоги України щодо встановлення миру. Окрім того, як зазначається, у розмовах із президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом Лавров звинуватив Україну в нібито зриві перемовного процесу.

Про це він зазначив на полях саміта G20.

“Вимоги України неадекватні”, – сказав Лавров.

“З виступу Зеленського на G20 слідує висновок, що жодних порад Заходу про переговори з Росією він не слухає. Росія хоче побачити конкретні свідчення, що Захід зацікавлений у дисциплінуванні Зеленського”, – додає Лавров.


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