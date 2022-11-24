Політика

ВСУ необхідно продовжувати наступ взимку, – Уоллес

24 Листопада 2022 20:52
39
війна, британія

Українським військовим необхідно продовжувати наступ взимку, щоб скористатися своїми перевагами.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомляє The Daily Beast.

“З огляду на переваги, які українці мають у підготовці, обладнанні та високу якість військових проти деморалізованих, погано навчених та погано оснащених росіян, на користь України було б зберегти динаміку руху протягом зими”, – зазначив міністр оборони Британії.

За його словами, таку пораду він дав би своїм українським колегам, з якими спілкується майже щотижня.

Уоллес також наголосив, що українські військові вже набули 300 тисяч комплектів зимової форми.

“У них є 300 тисяч одиниць зимових бойових комплектів від міжнародної спільноти – це важлива потреба для будь-якого зимового настання”, – додав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Листопада 2022 20:08
33

Енергетика та бої на Донбасі: Зеленський провів чергове засідання Ставки
24 Листопада 2022 21:18
28

Росіяни знову обстріляли Херсон – вбили чотирьох людей
24 Листопада 2022 19:57
20

В Україні відновлено близько 50% електропостачання, – “Укренерго”
24 Листопада 2022 18:31
43

Ворог не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках
24 Листопада 2022 16:02
57

Україна повернула з полону 50 воїнів
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
усі думки