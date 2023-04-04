Вступ Фінляндії до НАТО став наслідком дій Росії, – Столтенберг

Розширення НАТО – вступ Фінляндії в Альянс, а згодом і Швеції стане історичною подією, а також прямим результатом російського вторгнення в Україну.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

“Президент Путін проголосив за мету вторгнення в Україну, щоб НАТО було менше. Він отримує прямо протилежне. Сьогодні Фінляндія, а згодом і Швеція стануть повноправними членами альянсу”, – сказав він журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ альянсу.

За словами Столтенберга, НАТО гарантує майбутнє приєднання Швеції.