Політика

Вступ Фінляндії до НАТО став наслідком дій Росії, – Столтенберг

4 Квітня 2023 14:28
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нато, фінляндія

Розширення НАТО – вступ Фінляндії в Альянс, а згодом і Швеції стане історичною подією, а також прямим результатом російського вторгнення в Україну.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

“Президент Путін проголосив за мету вторгнення в Україну, щоб НАТО було менше. Він отримує прямо протилежне. Сьогодні Фінляндія, а згодом і Швеція стануть повноправними членами альянсу”, – сказав він журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ альянсу.

За словами Столтенберга, НАТО гарантує майбутнє приєднання Швеції.


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