Вірменія не братиме участі у навчаннях ОДКБ

Вірменія не братиме участі у військових навчаннях у рамках ОДКБ, які пройдуть у Казахстані через збройний конфлікт із Азербайджаном.

Про це повідомляє Infocom.

У Міноборони Вірменії на тлі конфлікту, що загострився, на кордоні з Азербайджаном ухвалили рішення сконцентрувати всі готові до бойових дій військові підрозділи в країні і не відправляти їх до сусідніх держав.

22 вересня Міноборони Казахстану повідомило, що з 26 вересня по 8 жовтня пройдуть навчання “Взаємодія-2022”, “Пошук-2022” та “Ешелон-2022” у Жамбилській та Алматинській областях країни.