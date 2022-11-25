Політика

Вірменія кинула виклик Путіну, його хватка над союзниками слабшає, – The Guardian

25 Листопада 2022 21:15
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росія

Вірменія попросила президента Франції Емманюеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном. І це стало викликом президенту Росії Володимиру Путіну, що свідчить про втрату контролю за регіональними союзниками.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Вірменія просить президента Франції Емманюеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном, кинувши новий виклик все більш ослабленню влади Володимира Путіна над регіональними союзниками Росії після війни в Україні.

Професор Європейського університету в Тбілісі Еміль Авдаліані розповів виданню, що на сьогодні Вірменія намагається диверсифікувати зовнішні відносини у світлі Росії, що слабішає.

“Залежність від Росії смертельна, тому Єреван прагне зближення з Туреччиною, тісніших зв’язків з ЄС, Іраном і Китаєм. Це результат половинчастого підходу Москви до Єревану і насамперед послаблення позицій Росії на Південному Кавказі в результаті її невдалої війни в Україні”, – підкреслив він.


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