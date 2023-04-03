Політика

Віце-канцлер Німеччини Хабек прибув до Києва

3 Квітня 2023 09:13
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німеччина

Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек прибув до Києва із несподіваним візитом. Це його перша подорож до країни після початку війни.

Про це повідомляє Spiegel.

Хабек прибув до Києва із невеликою делегацією представників німецького бізнесу.

Після прибуття на київський вокзал Хабек наголосив, що його візит може дати Україні чіткий сигнал, “що ми віримо, що вона переможе, що вона буде відновлена, що Європа зацікавлена не лише у необхідності, а й що Україна і в майбутньому буде економічно сильним партнером. “.

Він хотів приїхати тільки в тому випадку, якщо зможе щось привезти з собою, сказав міністр, вирушаючи до Києва потягом. “Бізнес-делегація дає Україні надію на відновлення після війни”, – сказав Хабек.

Його нинішня поїздка насправді була запланована восени минулого року, але потім її довелося відкласти через зимовий наступ російських військ, сказав Хабек. “Зараз саме час”, – сказав він.

Президент Федерації німецької промисловості (BDI) Зігфрід Руссвурм, який супроводжує Хабека як один із кількох представників бізнесу, назвав поїздку “сигналом для українців про те, що німецька економіка також підтримує їх”. Крім того, багато німецьких компаній, як і раніше, працюють в Україні, і важливо розуміти їхні проблеми та зосередитися на відновленні країни. “І це нарощування починається зараз, а не після мирної угоди”, – додав він.


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