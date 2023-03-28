Верховний Суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна

Верховний Суд підтвердив виправдальний вирок Вищого антикорупційного суду стосовно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі про зменшення портових зборів у 2017 році.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Сьогодні Верховний Суд поставив остаточну крапку в спекуляціях НАБУ…

Рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним Судом.

Сподіваюся, в НАБУ вистачить мужності публічно вибачитися, а внутрішня перевірка і, незабаром, зовнішній незалежний аудит з’ясують, на виконання чиїх злочинних вказівок детектив займався фабрикацією справи проти мене, а співробітники прес-служби очорнювали моє ім’я”, – написав він.

На думку Омеляна, це рішення суду започатковує дуже важливу судову практику, що за реформи судити не можна.