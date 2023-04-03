Вбивство пропагандиста Татарського Росія може використати для посилення цензури, – ISW

Кремль може використати вбивство “військора” Владлена Татарського, щоб посилити цензуру в російському суспільстві.

На думку аналітиків ISW, з цими ж цілями у березні 2023 року ФСБ проводила рейди у барах Москви та Санкт-Петербурга, розпочаті на підставі звинувачень у тому, що особи у цих барах надають фінансову допомогу ЗСУ та залучають неповнолітніх до “антигромадських дій”.

Тоді президент РФ Володимир Путін дав вказівку ФСБ посилити контррозвідувальні заходи та припинити поширення проукраїнської ідеології. Можливо, це гучне вбивство відлякає людей від відвідування подібних заходів. Ця атака також може бути спробою влади залякати інших блогерів, пов’язаних із ПВК “Вагнера”.

Ключові висновки ISW:

Війська РФ продовжували обмежені атаки по лінії Сватове-Кремінна.

Окупанти продовжували наступ на Бахмут та його околиці. Російські війська, ймовірно, захопили завод АЗОМ на півночі Бахмута, 2 квітня ЗСУ завдали ракетного удару по заводу.

Українські військові завдали удару HIMARS по залізничному депо у Мелітополі Запорізької області, що стало третім ударом по місту за останній тиждень.

Міністерство оборони Великобританії оцінило, що значна частина з 200 тисяч втрат Росії в Україні пов’язана з поганою дисципліною та навчанням поза бойовими діями, зокрема через надмірне вживання алкоголю.