Політика

«Укрпошта» закликає міжнародну спільноту не визнавати російські марки з тимчасово окупованими територіями

28 Квітня 2023 21:36
6
читать на русском →
окупація, укрпошта

«Пошта росії» в червні цього року планує випустити марки із зображенням тимчасово окупованих українських територій — Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. «Укрпошта» вже звернулася до Всесвітнього поштового союзу (ВПС) у Швейцарії із закликом не визнавати ці марки.

Про це повідомляється на сайті «Укрпошти».

Відповідне звернення пані посол України в Швейцарії Ірина Венедіктова передала голові ВПС Масахіко Мєтокі в четвер, 27 квітня.

Зокрема, «Укрпошта» просить ВПС не реєструвати в системі нумерації Всесвітньої асоціації розвитку філателії (ВАРФ) російські марки.

Також «Укрпошта» закликає керівництво ВПС направити до поштових адміністрацій-членів союзу лист з проханням вважати недійсними поштові марки росії, присвячені тимчасово окупованим територіями, та відповідно не приймати до обробки оплачену ними письмову кореспонденцію.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Квітня 2023 19:25
37

Відомо вже про 23 загиблих унаслідок російського удару по Умані
28 Квітня 2023 20:37
45

Мінкульт опублікував перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці
28 Квітня 2023 18:38
18

Сили оборони відбили понад 40 атак РФ на чотирьох напрямках — Генштаб
28 Квітня 2023 18:11
25

Україна отримала від США понад 1 млрд доларів грантової допомоги
28 Квітня 2023 16:33
28

Зеленський зустрівся з президентами Чехії та Словаччини
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
усі думки