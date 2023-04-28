«Укрпошта» закликає міжнародну спільноту не визнавати російські марки з тимчасово окупованими територіями

«Пошта росії» в червні цього року планує випустити марки із зображенням тимчасово окупованих українських територій — Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. «Укрпошта» вже звернулася до Всесвітнього поштового союзу (ВПС) у Швейцарії із закликом не визнавати ці марки.

Про це повідомляється на сайті «Укрпошти».

Відповідне звернення пані посол України в Швейцарії Ірина Венедіктова передала голові ВПС Масахіко Мєтокі в четвер, 27 квітня.

Зокрема, «Укрпошта» просить ВПС не реєструвати в системі нумерації Всесвітньої асоціації розвитку філателії (ВАРФ) російські марки.

Також «Укрпошта» закликає керівництво ВПС направити до поштових адміністрацій-членів союзу лист з проханням вважати недійсними поштові марки росії, присвячені тимчасово окупованим територіями, та відповідно не приймати до обробки оплачену ними письмову кореспонденцію.