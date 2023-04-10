Політика

Україна активізує співпрацю з Іраком, — Зеленський

10 Квітня 2023 17:50
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зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 квітня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані.

Про це він написав у телеграмі.

Глава держави відзначив готовність активізувати двосторонню співпрацю України з Іраком. Окрім того, посадовці обговорили українську формулу миру.

“Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Обговорили також українську формулу миру”, – йдеться у повідомленні.


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