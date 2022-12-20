У США немає підтверджень постачання росії іранських ракет – Білий дім

У Вашингтоні уважно відстежують ситуацію навколо потенційних перемовин між рф та Іраном щодо передачі російським силам балістичних ракет, однак, станом на тепер, США не бачили підтверджень, що росіяни могли б отримати ці ракети.

Таку оцінку висловив у вівторок під час телефонного пресбрифінгу координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

«Ми знаємо, що мають місце дискусії про потенційну передачу балістичних ракет. Ми не бачили, щоб це підтвердилося, станом на тепер, але стежимо за цим дуже уважно», – зазначив представник Білого дому.