Політика

У Словаччині росіяни могли навмисно пошкодити винищувачі МіГ-29, які передали Україні

7 Квітня 2023 14:15
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росія, зброя, Словаччина

У Словаччині російські технічні фахівці, які до 2022 року перебували на авіабазі Сляч, могли навмисно саботувати роботу винищувачів МіГ-29 радянського виробництва.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише Euroactiv.

Армія країни не використовувала ці літаки з серпня 2022 року, їх передали Україні у березні. Міністр розповів, що у їхніх двигунах були запчастини, до яких мали доступ словацькі фахівці, але також і такі, що були доступні лише фахівцям із РФ. Дефекти з’явилися тільки в тих частинах, до яких мали доступ росіяни.

«Вони вміли літати, але це не означає, що вони були здатні воювати. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до їхнього [літаків] відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки», — сказав Надь.

За його словами, поліція розслідувала підозри щодо ймовірних несправностей, які могли спричинити росіяни, але не довела цього. Проте міноборони Словаччини «відчуло втрату довіри до російських техніків у Слячі, тому що помилки продовжували з’являтися в місцях, до яких могли отримати доступ тільки вони».


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