Політика

У Росії вимагають визнати Ані Лорак “іноагентом”

28 Березня 2023 15:10
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росія

Попри те, що українська співачка Ані Лорак заявляла, що не допомагала ЗСУ та любить своїх російських фанатів, у Росії почали скасовувати її концерти.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Так, повідомляється, що після скасування концерту в Краснодарі виступ “після скандалу скасували і в Ростові”. Зазначається, що “під питанням її виступ у Воронежі”. Причиною цього стало те, що місцевих обурила інформація про те, що Лорак допомагала ЗСУ.

Сама співачка вперше порушила мовчання та заявила, що ніколи не допомагала українським військовим. Вона назвала війну “конфліктом”, та зазначила, що смерті людей “розбивають їй серце”. Однак, схоже, це не допомогло Лорак.

“Громадські діячі, за нашою інформацією, вимагають визнати українську співачку <…> іноагентом. Звернення вже в генпрокуратурі”, – пишуть російські ЗМІ.

Мер Краснодара заявляв, що концерт Лорак буде скасований “неминуче” через позицію співачки. Сама ж співачка наголошувала, як і завжди, що є “музикантом, а не політиком”.


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