Політика

У Росії черговий топчиновник помер за загадкових обставин, — росЗМІ

7 Квітня 2023 07:34
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росія

У Якутському СІЗО в Росії знайшли мертвим заступника генерального директора та головного інженера “Якутськенерго” Ігоря Шкурка.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Повідомляється, що у СІЗО Шкурко потрапив 31 березня після затримання у справі про хабар.

Федеральна служба виконання покарань РФ стверджує, що топменеджер вчинив самогубство 4 квітня. “У камері слідчого ізолятора виявлено обвинуваченого без ознак життя. Медичні працівники констатували його смерть. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. За попередніми даними, ознак кримінальної смерті не виявлено”, – йдеться у її релізі.

Однак MT відзначає, що Шкурко не погоджувався з арештом і оскаржив його напередодні загибелі, 3 квітня. У Слідчому комітеті відмовилися коментувати цю інформацію. “Якутськенерго” також проігнорувало запити від медіа.

Загалом, за підрахунками MT, за 15 місяців за нез’ясованих обставин загинули близько 40 російських топ-менеджерів, бізнесменів та управлінців.

49-річний Ігор Шкурко відповідав за технічне керівництво ПАТ “Якутськенерго”, яка належить “Русгідро”. У покійного топменеджера залишилася дружина і двоє синів. До свого призначення в “Якутськенерго” Шкурко працював гендиректором ВАТ “Південно-Якутські електричні мережі”. Був депутатом Алданської районної ради від “Единой России”. Після затримання партія призупинила його членство.


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